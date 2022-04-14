يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لمواجهة فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني غدًا الجمعة بالجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراتان فقط بين الهلال واستقلال دوشنبه في العام الماضي

ولعب بطل آسيا 2021، مع الفريق الطاجيكستاني خلال مواجهتين في النسخة الأخيرة من المسابقة، فاز الزعيم حامل لقب البطولة في مواجهة وخسر أخرى.

وكان اللقاء الأول بين الفريقين في دور المجموعات من نسخة العام الماضي التي أُقيمت بالمملكة في رمضان وانتهت بفوز الأزرق بثلاثية لهدف، حيث سجل لأزرق العاصمة كل من علي البليهي وهتان باهبري هدفين.

أما المباراة الثانية فكانت انتهت بفوز استقلال دوشنبه على الزعيم برباعية لهدف.

وسجل الهلال أربعة أهداف في مرمى منافسه الطاجيكي، بينما استقبلت شباكه خمسة أهداف.

توقيت المباراة

وتنطلق المباراة غدًا بين الفريقين في الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، متعب المفرج، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، كويلار كنو، سلمان الفرج، ميشيل ديلجادو، موسى ماريجا، ماثيوس بيريرا”.

وكان الزعيم فاز في أول جولتين على ناديي الشارقة الإماراتي والريان القطري بينما خسر استقلال دوشنبه أمام الريان والشارقة في أول جولتين.