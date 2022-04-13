تألق النجم الكرواتي لوكا مودريتش بشكل لافت خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد تشيلسي، ليساهم في تأهل المرينغي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الريال يخطف بطاقة التأهل

ولعب ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز البلوز بنتيجة 3/ 2 في الأشواط الإضافية، ليتأهل المرينغي إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 5/4.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، لملاقاته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن السيتيزنز فاز ذهابًا بهدف دون رد.

لوكا مودريتش يتألق

وخطف لوكا مودريتش الأنظار خلال مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي، خاصة بعدما صنع الهدف الأول الذي سجله رودريجو جويس في الدقائق الأخيرة بتمريرة سحرية، لتصبح النتيجة 3/1، ليتم لعب أشواط إضافية، ويتوج النجم الكرواتي بجائزة الأفضل في اللقاء.

وتفاعل الجمهور والرياضيون مع تمريرة لوكا مودريتش الحاسمة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الصحافي الرياضي المغربي أشرف بن عياد: “مودريتش تمريراته لوحدها تساوي كرة ذهبية”.

وكتب المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي: “بهذه اللمسة التي يملك توكيلها الخاص بإمكان لوكا مودريتش أن يبقى يمتعنا حتى سن الستين، عبقرية تمريرته تكمن في أنها بسيطة ومعقدة وسهلة ومستحيلة، لا أحد يشبه لوكا”.

وقال ماجد الشيباني: “تمتعني جدًا التمريرات اللي بخارج القدم، ومودريتش أستاذ ورئيس قسم فيها مذهل مذهل مذهل.. ما أخذ وقت في اللقطة عشان يطلع هذه التحفة، كان يطلب الكرة ومباشرة دوران ورؤية ودقة تمرير خيالية حطت رودريجو أمام المرمى.. لقطة فاتنة للأنيق والخيالي لوكا مودريتش”.