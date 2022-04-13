توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن تتشكل اليوم حالة مطرية رمضانية خفيفة إلى متوسطة وتستمر لبضعة أيام.

حالة مطرية:

وأوضح المسند في تغريدات له عبر تويتر، أن الحالة ربما تؤثر على أجزاء من مناطق: الرياض، وشرقي مكة المكرمة، وجنوب شرقي المدينة المنورة، والقصيم، وشمالي الشرقية وعسير.

نوء المقدم:

كما أضاف في تغريدة أخرى: عند خروجك لصلاة الفجر اليوم، طالع الأفق الشرقي، ستشاهد 3 كواكب زحل والمريخ والزهرة وهي الألمع، وستشاهد (إذا كنت خارج المدينة بعيداً عن الأنوار) 7 منازل للقمر،

علما أنناً في نوء المقدم.

العواصف الرعدية:

ونبه أستاذ المناخ كذلك أنه في حالة وجود عواصف رعدية شديدة، أو سحب ركامية عظيمة CP تتهيأ لإنزال حمولتها، يُفضل إخلاء مخيمات الإفطار، خاصة الكبيرة منها، والمنصوبة في مواقع مفتوحة؛ وذلك تجنباً لسقوطها جراء الرياح الهابطة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.