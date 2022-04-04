من المفترض أن تبدأ أوروبا الشهر الأول من موسم الربيع، لكن بدلًا من ذلك ضربتها موجة برد شديدة مفاجئة، وانتشر البرد مع تساقط الثلوج والصقيع في معظم أنحاء القارة.

ما تداعيات موجة البرد المفاجئة؟

مع ضربة البرد القارس التي تأتي في وقت غير معهود من هذا العام وتجتاح دولًا أوروبية عدة، حذر خبراء الطقس من تأثيرات هذه العاصفة الثلجية على المحاصيل الزراعية التي أزهرت في الأسابيع الماضية.

وقال خبراء الطقس: إنه من المتوقع تساقط الثلوج المتراكمة من شرق فرنسا عبر البنلوكس إلى جنوب وسط ألمانيا، إلى التشيك وجنوب بولندا وشمال أوكرانيا، وكذلك في أجزاء من شمال البلقان وجبال الألب بالفعل.

ويؤثر التغير المناخي على المحاصيل الزراعية في هذه الأماكن، حيث قال التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC): إن تغير المناخ يسبب بالفعل اضطرابًا خطيرًا وواسع النطاق، وقد يتعرض العالم لمخاطر جديدة وستزداد صدمات الإمدادات الغذائية بشكل كبير مع فشل إنتاج المحاصيل في العديد من البلدان الرئيسية المنتجة للغذاء في آنٍ واحد، مما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع في الأسعار.

وقد انخفض نمو إنتاجية الغذاء بالفعل بنسبة 21% بسبب الاحتباس الحراري.

ألمانيا تحذر مواطنيها من موجة غلاء أخرى:

ووفقًا لجمعية التجزئة الألمانية (HDE)، فإنه يجب على المستهلكين الاستعداد لموجة أخرى من ارتفاع أسعار السلع اليومية ومحلات البقالة.

وكانت أسعار السلع والغذاء قد ارتفعت بالفعل بسبب الأزمة الأوكرانية، ومع موجة الشتاء المفاجئ تلوح سلسلة أخرى من الزيادات في الأسعار في الأفق.

وحذر المسؤولون من أن الموجة الثانية من الزيادات في الأسعار قادمة، ووفقًا لرئيس الاتحاد التجاري، جوزيف سانكتوهانسر، بدأت سلاسل البيع بالتجزئة الأولى بالفعل في رفع أسعارها في ألمانيا، ومن المرجح أن يتبعها الباقي.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت سلاسل البيع بالتجزئة الشهيرة مثل Aldi وEdeka وGlobus أنها ستضطر إلى رفع أسعارها، وستكون أسعار اللحوم والزبدة أغلى بكثير اعتبارًا من يوم الاثنين بسبب ارتفاع الأسعار من مورديها، وفقًا لصحيفة NOZ الألمانية.