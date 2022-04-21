استعاد الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه في مباراة مان سيتي ضد برايتون بثلاثية دون رد في الجولة الثلاثين من عمر المسابقة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

استفاقة قوية لـ مان سيتي ضد برايتون بالشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، استفاق مانشستر سيتي لينجح الجزائري رياض محرز في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الثالثة والخمسين.

وفي بعد مرور 12 دقيقة من الهدف الأول، خطف مانشستر سيتي الهدف الثاني من تصويبة قوية للاعبه فيل فودين في الدقيقة الـ65.

مانشستر سيتي يستعيد الصدارة:

وواصل فريق مانشستر سيتي ضغطه، ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة الـ83.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي ليُصبح رصيده 77 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن نادي ليفربول صاحب المركز الثاني.