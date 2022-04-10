انتهت مباراة الريال ضد خيتافي، بفوز ريال مدريد بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ملخص مباراة الريال ضد خيتافي:

الشوط الأول كان انتهى بتقدم الريال بهدف دون رد سجله لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل ريال مدريد ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب لوكاس فاسكيز في الدقيقة الـ68.

وانتهت مباراة الريال ضد خيتافي بفوز ريال مدريد بثنائية دون رد.

ريال مدريد في الصدارة بفارق 12 نقطة عن الوصيف:

يذكر أن ريال مدريد متواجد حاليًّا في المركز الأول برصيد 72 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن نادي إشبيلية صاحب المركز الثاني، أما نادي خيتافي فمتواجد في المركز الـ14 برصيد 32 نقطة، بعد خسارته.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فريق تشيلسي بعد غد الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد في إسبانيا.