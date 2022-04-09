أوضحت تقارير إعلامية كولومبية أن اللاعب الكولومبي خيمس رودريغيز رفض المشاركة مع فريقه الريان القطري في مباراة الهلال بعد غد في دوري أبطال آسيا.

سبب رفض خيمس رودريغيز اللعب أمام الهلال:

وذكرت صحيفة Pulzo الكولومبية أن رودريغيز أخبر إدارة الريان أنه يرغب في الانضمام لفريق آخر بالفترة المقبلة.

وكان خيمس صاحب الـ31 عامًا لعب لنادي ريال مدريد خلال الفترة من 2014 إلى 2020، كما سبق له اللعب في صفوف ناديي بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وإيفرتون الإنجليزي، ثم انضم لـ الريان في العام الماضي.

يذكر أن الريان كان فاز على فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بثلاثية مقابل هدفين أمس بالجولة الأولى من دور المجموعات، بينما فاز نادي الهلال على فريق الشارقة الإماراتي بهدفين لهدف.