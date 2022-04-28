شهدت التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 تواجد لاعبين من الشباب وآخر من التعاون.

ثنائي الشباب وسميحان النابت يتألقون

وتواجد في التشكيل المثالي للجولة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، متعب الحربي وإياغو سانتوس بعد تألقهما اللافت في مباراة الجزيرة الإماراتي، التي انتهت بفوز الليوث بثنائية دون رد.

وعلى الرغم من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد باختاكور بنتيجة 5/4، وتوديعه لبطولة دوري أبطال آسيا، إلا أن التشكيلة المثالية ضمت نجمه سميحان النابت، الذي نجح في تسجيل هدفين.

التشكيل المثالي في دوري أبطال آسيا

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تشكيلة الجولة السادسة المثالية، وجاءت كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ فهد يونس، وفي الدفاع؛ فلاديسلاف كوسمينين، وعبدالعزيز هيكل، بجانب ثنائي الشباب سانتوس والحربي.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي لمنافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2022، كل من؛ ميرزا بيكنازاروف، ماركو ستانوييفيتش، إدميلسون جونيور، سميحان النابت، مايكل أولونغا ويوهان بولي.