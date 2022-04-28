انتقدت جماهير الأهلي المصري، المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بسبب سوء أداء الفريق في مباراة طلائع الجيش مساء أمس الأربعاء بالجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تعادل الأهلي مع طلائع الجيش يثير غضب جماهيره

وكان المارد الأحمر سقط في فخ التعادل السلبي أمام فريق طلائع الجيش، ليبتعد عن صدارة الدوري المصري برصيد 3 نقاط عن المتصدر نادي الزمالك.

وطالبت جماهير المارد الأحمر، مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بإقالة موسيماني والاستغناء عن خدمات اللاعبَين” الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكسيوني” قائلين بأن هذا الثلاثي لا يناسب فريقًا كبيرًا ينافس على البطولات بحجم الأهلي.

تعليق موسيماني

وكان موسيماني علق على التعادل مع فريق طلائع الجيش قائلًا: “حزين لنتيجة التعادل أمام الطلائع، نعم فقدنا نقاطًا مهمة لكن ما زال الوقت أمامنا للتعويض ومشوار الدوري طويل، وهنا لن أتحدث عن أعذار رغم الإجهاد”.

يذكر أن موسيماني كان تولى تدريب المارد الأحمر في أكتوبر 2020 قادمًا من نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتُوج موسيماني مع المارد الأحمر بألقاب عديدة مثل دوري أبطال إفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين، والدوري المصري وكأس مصر والسوبر الإفريقي.

وجاء موسيماني لتدريب الأهلي بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب أحد أندية الدوري الياباني.