طالبت جماهير النادي الأهلي، رئيس النادي ماجد النفيعي بسرعة التحرك والتعاقد مع المدافع المغربي رومان سايس لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودشن جمهور الأهلي عبر “تويتر” في الساعات الأخيرة وسم “يا ماجد خلّص مع سايس” في إشارة منهم إلى رغبتهم في ضم المدافع المغربي صاحب الـ32 عامًا لصفوف الراقي وتدعيم خط دفاع الفريق الذي عانى من أخطاء دفاعية قاتلة بالموسم الحالي.

سايس هدف الأهلي في الميركاتو:

وكانت تقارير ذكرت أن اللاعب المغربي يريد تقاضي راتب سنوي قدره 3 ملايين يورو من الأهلي مما جعل الإدارة تستمر في المفاوضات مع اللاعب المغربي للوصول إلى راتب أقل من المذكور.

وفي حال لم يتفق الأهلي مع المدافع المغربي فإن البديل سيكون المصري محمود حمدي الونش لاعب الزمالك المصري.

الهلال ينافس على الصفقة:

وارتبط اسم رومان سايس برغبة ناديي الأهلي والهلال في التعاقد مع اللاعب المغربي؛ حيث يسعى الأهلي لضم مدافع أجنبي في الصيفية، فيما يسعى الهلال لتعويض الرحيل المرتقب للكوري جانغ هيون سو.

ورغم تعاقد الراقي مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا في يونيو الماضي، لكن بسبب تراجع مستواه وكثرة إصاباته، فكر النادي في ضم إما الونش أو نجم ولفرهامبتون أو ضم الثنائي معًا.