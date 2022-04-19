رعى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ليلة تكريم كبار المانحين لمنصة جود الإسكان، في حفل نظمته المنصة لتكريم أصحاب العطاءات الخيرية في قطاع الإسكان الخيري من المؤسسات والأفراد المشاركين في حملة “جودك أثر” الذي أقيم في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض، بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي وعدد من قيادات الوزارة يتقدمهم معالي نائب الوزير المهندس عبدالله بن محمد البدير ومسؤولو قطاع الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان وعدد من المسؤولين وكبار المانحين.

مخططات سكنية افتراضية

وشهد الحفل إغلاق 789 حالة سكنية للأسر الأشد حاجة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان بالوصول إلى نسبة 70% للتملك السكني في عام 2030، كما جرى إطلاق مخطط جود الذهبي الافتراضي المخصص للأسر الأشد حاجة بواقع 489 قطعة موزعة على 38 مربعاً سكنياً تم بيعها وإغلاق تبرعاتها بالكامل خلال 30 دقيقة من كبار المانحين وأصحاب العطاءات الخيرية.

وجرى خلال الحفل وبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل توقيع اتفاقية بين منصة جود الإسكان يمثلها معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير مع الهيئة العامة للأوقاف يمثلها محافظ الهيئة عماد الخراشي، حيث توفر الهيئة بموجبها 300 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة عبر منصة جود الإسكان، كما شهد الحفل تكريم كبار المانحين لمنصة جود الإسكان الذين أسهموا بشكل فعال بعطاءاتهم وتبرعاتهم لإغلاق الحالات السكنية للأسر الأشد حاجة.

دعم جود الإسكان

وبين الحقيل في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن إطلاق مؤسسة سكن الأهلية ومنصة جود الإسكان ما كان ليتم لولا فضل الله أولاً ثم بدعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، سعياً وحرصاً لتحقيق إسهامات فاعلة بالتعاون مع المجتمع السعودي المعطاء بجميع فئاته لتمليك المنازل للأسر الأشد حاجة.

وأكد معاليه أن كبار المانحين هم ركن أساسي في رحلة تمليك الأسر لمنازلهم عبر شراكة تمتد لخمس سنوات قادمة للوصول إلى مستهدف تمليك 60 ألف أسرة من الأسر الأشد حاجة منازلهم، منوهاً بأن خلف كل عطاء هناك أسرة تنفرج همومها وتنعم بتملك مسكنها.

وثمن معاليه إسهامات كل الشركاء الداعمين لمنصة جود وعلى رأسهم مؤسسة الوليد الإنسانية، مؤكداً حرص المنصة على تهيئة الفرص المتنوعة لمساهمات كبار المانحين والعمل باستمرار على توفير منتجات سكنية تواكب تطلعات الأسر وأصحاب البذل والعطاء الخيري، وتعزيز الشراكة مع كبار المانحين لتوفير نماذج استدامة وابتكار برامج تحفيزية من أجل شراكات فاعلة لخدمة قطاع الإسكان الخيري.

ووجه في ختام كلمته الدعوة لكبار المانحين إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم التي من شأنها تطوير العمل الخيري في قطاع الإسكان وتحسين مبادراته وتحقيق مستهدفاته.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن حملة “جودك أثر” التي أطلقتها منصة جود الإسكان مطلع شهر رمضان الحالي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتضمنت العديد من الفعاليات التي استهدفت حث أصحاب العطاءات الخيرية على مد يد العون والمساعدة للأسر الباحثة عن الأمان السكني، وتقديم عطاءاتهم الخيرية عبر منصة “جود الإسكان”.