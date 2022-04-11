قال خبير الأرصاد والباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن العالم سيصوم شهر رمضان المبارك مرتين خلال عام 2030.

وأضاف الزعاق في فيديو نشره عبر حسابه بموقع تويتر، إن العالم سيصوم رمضانين في سنة واحدة عام 2030، وهذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية.

حدث نادر يتكرر كل 33 عاماً

وأشار إلى أن ذلك يتكرر كل 33 سنة مرة واحدة، حيث حدث في عامي 1965 و1997، ومن المنتظر أن يحدث عام 2030، ويتكرر في 2063.

ولفت إلى أنه وفي سنة 1451 هجرياً يبدأ رمضان في 5 يناير 2030، وفي عام 1452 هجرياً يبدأ في 26 ديسمبر 2030، ويعني ذلك أننا سنصوم 36 يوماً عام 2030، منها 30 يوماً تابعة للسنة 1451 و6 أيام لـ1452.

وتابع الزعاق أن رمضان يأتي ضمن السنة القمرية التي تكون مدتها 354 يوماً، بينما تتبع الفصول نظام السنة الشمسية ومدتها 365 يوماً، والفارق بينهما 11 يوماً.

وقال الزعاق إن الشهر الكريم يطوف على الفصول الأربعة كل 32 عاماً مرة واحدة، وفي هذه السنة 1443 سنصوم خلال فصل الربيع، و1449 في أوج الشتاء، و1457 أوج الخريف، و1466 نصوم في أوج القيظ.