ظهر النجم حسان تمبكتي بشكل مميز مع الشباب في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2022، لينافس على جائزة خاصة.

حسان تمبكتي ينافس صلاح زكريا

وأشار حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، إلى أن حسان تمبكتي وحارس فريق الدحيل القطري، صلاح زكريا خطفا الأنظار في الجولة الرابعة، واستعرض أبرز أرقامهما، مطالبًا من الجماهير التصويت للأبرز.

وبلغت دقة تمريرات حسان تمبكتي صاحب الـ23 عامًا، 93.2%، وقام بـ3 التحامات ناجحة، كما شتت الكرة بنجاح 4 مرات، فيما وصلت دقيقة تمريرات زكريا صاحب الـ22 عامًا 84.8%، ولديه 4 التحامات ناجحة و5 تصديات.

الشباب يستعد لمواجهة مومباي سيتي

ويستعد الشباب لمواجهة مومباي سيتي الهندي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.