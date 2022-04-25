بلغ إجمالي التبرعات التي تلقَّتها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” أكثر من مليار و950 مليون ريال، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 26,185,412 عمليةَ تبرع، استفاد منها 4,666,686 مستفيداً.

فيديو | حصيلة تبرعات #منصة_إحسان تتجاوز مليار و 950 مليون ريال#الإخبارية pic.twitter.com/yLLlZ6hLLX

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2022

وتعود التبرعات التي تلقَّتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك بالنفع على مختلف المجالات الخيرية؛ الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها،إذْ تواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.