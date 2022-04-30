يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مستوياته الرائعة في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبطولة دوري أبطال آسيا.

ويحاول نادي الشباب تجهيز قائمة قوية في بداية الموسم المقبل، حيث سيحاول التخلص من جميع العناصر التي لا تقدم فاعلية ملموسة مع الليوث في الموسم القائم.

ثنائي الليوث يقتربان من الرحيل:

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن نادي الشباب يُفكر في الاستغناء عن الثنائي الأجنبي، الكاميروني جون ماري، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، بسبب عدم فاعليتهم مع الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الكاميروني جون ماري في نهاية الموسم الحالي، حيث يأتي بند في عقد اللاعب يتيح لـ الليوث تمديد عقد المحترف الأجنبي لموسمين حتى عام 2024.

ولكن، أكدت التقارير الصحافية، أن النادي لا يفكر في تمديد العقد، مع المحترف الكاميروني، فضلًا عن تجديد استعارة النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو من الهلال.

وسيحاول نادي الشباب إجراء تعديلات على قائمته خلال الموسم الجديد، حيث ينتظر الليوث دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، فضلًا عن رغبة الفريق في المنافسة على دوري محمد بن سلمان.

حقيقة رحيل ثنائي الشباب:

وباتت فكرة الرحيل مؤكدة، خاصة وأن الثنائي الأجنبي لم يشكلوا أي خطورة على خصوم نادي الشباب، أثناء فترة وجودهم في صفوف الفريق الكروي لـ الليوث.

وتعرض اللاعبان لعدد من الإصابات حرمت نادي الشباب من استغلالهم بشكل كبير خلال الموسم الحالي، حيث لم يشارك الثنائي في عدد كبير من المباريات.

ويمتلك الثنائي حصيلة تهديفية قليلة جدًا، حيث خاض جون ماري 7 مباريات، وأحرز هدفين وصنع واحداً، فيما شارك لوسيانو فييتو في ثماني مباريات، سجل خلالها نفس حصيلة الكاميروني.