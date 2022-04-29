ارتبط اسم النجم الكولومبي خاميس رودريغيز مؤخرًا بالرحيل عن الريان القطري، والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، خاصة بعد غيابه عن المشاركة في مباريات دوري أبطال آسيا 2022.

سبب غياب رودريغيز عن مباريات آسيا

وكشف المتحدث الرسمي لنادي الريان، حمد العنزي سبب غياب رودريغيز عن المشاركة، وقال: “خاميس موجود معنا منذ مباراتنا الأولى في البطولة الآسيوية، لكنه مصاب ولا يدعي الإصابة وليس مختفيًا كما يتردد في بعض الصحف”.

وأضاف العنزي خلال تصريحاته لبرنامج ملعب SBC: “اللاعب جاء من منتخب بلاده بإصابة وغاب بسببها عن مباراتي الجولة الأولى والثانية، وتعافى منها لاحقًا، لكنه لم يكن جاهزًا لياقيًا لمباراة الجولة الثالثة ضد الشارقة”.

وتابع: “تم تجهيزه لمواجهة الجولة الرابعة ضد الشارقة أيضًا، لكنه أصيب قبلها بليلة في المران وأجرى أشعة وفحوصات طبية أوضحت أنه يعاني من إصابة جديدة تحتاج راحة 3 أسابيع، هذا كل ما حدث، ورودريجيز مستمر معنا ولن يغادر”.

عدم وجود عرض سعودي

وعن الأنباء التي ترددت بشأن وجود عرض سعودي للاعب، قال: “ما يثار مجرد اجتهادات إعلامية فقط. اللاعب مرتبط بعقد معنا لمدة 3 سنوات، مر منها سنة واحدة”.

واختتم المتحدث الرسمي لنادي الريان تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “كما لم يصلنا أي عرض رسمي للتعاقد مع خاميس رودريغيز سواء من أندية سعودية أو غيرها”.