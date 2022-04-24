يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز يرغب في الرحيل عن صفوف الريان القطري، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

رودريغيز يرغب في اللعب بالسعودية

وكان رودريغيز قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان في صيف عام 2021، قادمًا من إيفرتون الإنجليزي، ويمتد عقده حتى 2024، وأكدت تقارير أن الصفقة حُسمت مقابل 8 ملايين يورو.

وانتقد صحيفة las2orillas الكولومبية، رودريغيز، وأكدت أن ما يتقاضاه في قطر مقابل عدم اللعب مع فريقه لا يكفيه، لافتة إلى أنه يحاول البحث خلال الفترة الحالية عن فرصة للعب في الدوري السعودي.

وغاب النجم الكولومبي عن المشاركة مع الريان في منافسات دوري أبطال آسيا التي تُقام بنظام التجمع في السعودية، وبرر المدير الفني عدم مشاركته في مرحلة المجموعات بتعرضه للإصابة.

الريان في دوري أبطال آسيا

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 10 نقاط، خلف الهلال متصدر الترتيب بـ13 نقطة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الريان القطري، مساء يوم الأربعاء المقبل، في ختام منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا.