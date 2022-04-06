كشف الإعلامي وليد الفراج حقيقة الأنباء المتداولة بشأن نقل مباراة الاتحاد والهلال من إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

مباراة الاتحاد والهلال في ملعب الجوهرة:

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والهلال، يوم 15 من شهر مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ37 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الفراج أن هناك أنباء بشأن نقل مباراة الاتحاد والهلال من ملعب الجوهرة إلى إستاد الأمير عبدالله الفيصل، ولكن حتى الآن وفقًا لمصادر مسؤولة المواجهة ستُقام على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتابع خلال برنامج “أكشن مع وليد”: “لا يوجد أي نية لنقل مباراة الاتحاد والهلال من ملعب الجوهرة حتى الآن، كانت إحدى الجهات قد طالبت بإفراغ الملعب لإقامة إحدى الفعاليات، ولكن لا زال هذا الموضوع خاضع للمناقشات، ويبدو أن وزارة الرياضة واتحاد الكرة يفضلوا أن تقام المواجهة المرتقبة في الجوهرة”.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة من الفوز في 19 مباراة، والتعادل 3 مرات والخسارة مثلهم.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ49 نقطة من الفوز 14 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر مرتين، ولديه مباراتان مؤجلتان.