لا يدور الحديث حاليًا في الوسط الرياضي السعودي إلا عن بيان نادي النصر ضد نادي الاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله، وبيان العالمي الذي أُصدر في يناير الماضي بتقديم شكوى ضد محمد كنو نجم الهلال.

شكوى ضد الهلال والاتحاد

وكان أصفر العاصمة قرر تقديم شكوى لاتحاد القدم السعودي ضد الهلال والاتحاد، بسبب توقيع محمد كنو للزعيم بعد تعاقد النصر معه في الفترة الحرة، وحمدالله بعد وجود تسريبات صوتية تجمعه بالمدير التنفيذي للعميد حامد البلوي.

أمنية جمهور النصر

يرغب العالمي وجماهيره أنه في حال تم إصدار عقوبات ضد الهلال والاتحاد تكون بخصم النقاط حتى يُتوج النادي بلقب دوري المحترفين السعودي في الموسم الحالي.

والسيناريو المثير الذي رسمته جماهير النصر، يتمنى فرض عقوبات ضد الاتحاد من جانب اتحاد الكرة بخصم 12 نقطة من رصيده في دوري المحترفين على خلفية أزمة حمدالله والتفاوض معه خلال الفترة المحمية.

أما بالنسبة لـ الهلال فقد يتم خصم 10 نقاط من رصيده، وتغريمه ماديًا بـ 27 مليون ريال، على خلفية تمديد التعاقد مع محمد كنو، بعد توقيع اللاعب على عقود انضمامه للنصر في الفترة الحرة.