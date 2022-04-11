اختتـم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته الميدانية الأخيرة، استعدادًا لمواجهة الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الهلال ضد الريان القطري اليوم ، عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد .

الهلال يخطط لـ عبور الريان القطري:

وبدأ الجهاز الـفني المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة طبـق في نهاية المران عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، فيما شرح المدير الفني رامون دياز، التكتيك الذي سينتهجه في لقاء اليوم على كامل الملعب.

وكان المدير الفني لـ نادي الهلال قد أشار خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة الريان القطري، لبعض المفاجآت التي من المقرر أن تحدث في تشكيل الزعيم بعد إصابة صالح الشهري، وهيون جانغ في المباراة الماضية.

حلول متوقعة لـ دياز غدًا ضد الريان:

وسيكون عبدالله الحمدان ورديف، أحد العناصر التي من المتوقع أن يدفع بهم ضمن التشكيل الأساسي لنادي الهلال في مواجهة الريان القطري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات الآسيوي.

وتوجه لاعبو الهلال فـور نهاية المران لمقر المعسكر تأهبًا لخوض مواجهة الغد، فيما تابع المران فهد بن سعد بن نافل رئيس مجلس إدارة الزعيم.