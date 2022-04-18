أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح لليلة 17 رمضان، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.
#قناة_القرآن_الكريم | دعاء الشيخ د. ياسر الدوسري من #المسجد_الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 17 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/n5jlOM4vcF
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 17, 2022
دعاء الشيخ ياسر الدوسري:
ووثق مقطع فيديو دعاء الشيخ ياسر الدوسري من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 17 رمضان 1443هـ.
#قناة_السنة_النبوية | دعاء الشيخ د. عبدالمحسن القاسم من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 17 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/b1Qoi3UNDO
— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 17, 2022
دعاء الشيخ عبدالمحسن القاسم:
كما بين فيديو دعاء الشيخ عبدالمحسن القاسم من المسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة.
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