وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة رسالة إلى سكان الأحياء العشوائية الــ12 المُزمع إزالتها في جدة بعد شهر رمضان ممن تنطبق عليهم الشروط.

سكن بديل:

وشددت الإمارة على السكان ضرورة زيارة الرابط هنا للاستفادة من خدمة السكن البديل أو زيارة موقع اللجنة الدائم.

خدمة التسكين:

وتشمل خدمة التسكين المقدم لسكان الأحياء العشوائية المزالة منازلهم في جدة الأسر الضمانية القاطنة في العشوائيات لحين نقلهم إلى وحدات الإسكان التنموي، وكذلك أصحاب المنازل المزالة ممكن لديهم صكوك.

ومن المقرر أن يتم دراسة حالة المواطنين القاطنين في العشوائيات وليسوا من مستفيدي الضمان الاجتماعي وليس لديهم صكوك.