أطلق المعهد الصناعي الثانوي للبنين في محافظة الوجه ورشة عمل بعنوان: التقنيات الإبداعية في مهارات اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن سلسلة برامج مدينة الوجه الصحية للجنة تنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات، والتي تأتي وفق سلسلة تأهيلية وتدريبية تحقق الأهداف المستدامة.

إتقان مهارات اكتساب اللغة:

وتهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على إتقان مهارات اكتساب اللغة بطرق علمية وغير تقليدية، بالإضافة إلى شرح مفهوم اللغة والقواعد الأساسية.

وتحتوي الورشة على جانب نظري يشرح تراكيب الجمل وكيفية الاستخدام الصحيح للقواعد وجانب عملي يراعي كيفية النطق الصحيح وطرق الكتابة والتعبير.

هدف الورشة:

وتستهدف الورشة الفئة العمرية للشباب من 15 سنة وحتى 25، وتم تقسيم الملتحقين لمجموعتين لجودة التدريب مع مراعاة الفوارق الفردية وتعزيزها بالشكل الأمثل.