اعتمدت جمهورية إفريقيا الوسطى العملة المشفرة بتكوين عملة رسمية، لتصبح أول دولة في إفريقيا تفعل هذا، والثانية في العالم.

وقال بيان من رئاسة الجمهورية: إن البرلمان وافق بالإجماع الأسبوع الماضي على مشروع قانون ينظم استخدام العملة المشفرة.

وأكد رئيس ديوان رئيس الجمهورية: “الرئيس يؤيد مشروع القانون هذا، لأنه سيحسن أحوال مواطني إفريقيا الوسطى”.

معاناة الدولة:

وعلى الرغم من امتلاكها احتياطيات كبيرة من الذهب والألماس فإن جمهورية إفريقيا الوسطى هي إحدى الدول الأكثر فقرًا والأقل نموًّا في العالم وتعاني من عنف المتمردين منذ سنوات.

وجمهورية إفريقيا الوسطى هي إحدى ست دول تستخدم فرنك وسط إفريقيا، وهي عملة إقليمية ينظمها بنك دول وسط إفريقيا.

وفي العام الماضي، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد بتكوين كعملة قانونية.