أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الجمعة، ليكون يوم السبت أول أيام الشهر المبارك.

غرة رمضان غدًا:

وأكد الديوان الملكي في المملكة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وأن السبت أول أيام الصيام.

كذلك أعلنت مصر أن غدًا السبت أول أيام شهر رمضان، بعد إعلان دار الإفتاء ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم.

وقالت اللجنة المكلفة بتحري هلال رمضان في الإمارات: إن يوم غد السبت هو أول أيّام الشهر الكريم، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

كذلك أعلنت لجنة تحري رؤية هلال رمضان بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن اليوم الجمعة الموافق 1 إبريل، هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد السبت الموافق 2 إبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت كل من الكويت والبحرين واليمن والعراق وسوريا وفلسطين أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

دول لم يثبت فيها رؤية الهلال:

في المقابل أعلنت اليابان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشعبان، ويوم الأحد أول أيام رمضان في هذه الدول.