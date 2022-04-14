علق المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على عدم مشاركة عبدالله الحمدان بشكل مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

دياز يعلق على عدم مشاركة عبدالله الحمدان باستمرار

وتحدث رامون دياز عن عدم مشاركة عبدالله الحمدان بصفة مستمرة، قائلًا: “الحمدان لاعب واعد، ويقدم مستويات جيدة عندما يشارك، وأثق بأن لديه الأفضل”.

وتابع رينارد تصريحاته عن الحمدان خلال المؤتمر الصحافي، قائلًا: “المنافسة كبيرة بين اللاعبين، وأنا أحب اللاعبين الشباب وسأمنحهم الفرصة بطبيعة الحال”.

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، الفرنسي هيرفي رينارد قد تحدث مؤخرًا عن عبدالله الحمدان، حيث أبدى حزنه لعدم مشاركته باستمرار منذ رحيله عن الشباب، مؤكدًا أنه مؤمن بإمكانياته وأنه لاعب مهم لمستقبل الكرة السعودية.

الهلال في دوري أبطال آسيا

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد استقلول، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل استقلول الترتيب بدون نقاط، حيث خسر أمام الشارقة والريان.