شدد مدرب فريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز على أهمية مباراة الشارقة الإماراتي، مؤكدًا رغبته في الحفاظ على سلسلة الانتصارات.

دياز يؤكد رغبته في مواصلة الانتصارات

وتحدث دياز عن مواجهة الشارقة، قائلًا: “تعد مباراة مهمة لنا، ونسعى للانتصار بها لنحافظ على صدارتنا وننهي دور المجموعات كمتصدرين”.

وتابع المدرب الأرجنتيني تصريحاته في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “نود أن نستمر بنغمة الانتصارات ومواصلة سلسلة الفوز واللاخسارة، وتقديم أداء رائع وجميل في لقاء الغد”.

وبشأن مشاركة عبدالله عطيف، قال دياز: “إنه لاعب كبير، أعرفه جيدًا منذ فترة تدريبي الأولى للهلال، لكن كما يعلم الجميع هو عائد من إصابة ولا نريد الاستعجال حتى لا تعود إصابته من جديد”.

إراحة بعض لاعبي الهلال

وعن إراحة بعض اللاعبين، قال دياز: “في الهلال لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين تمكنا من عملية التدوير من دون أي تأثير على مستوى الأداء العام للفريق، وفي مباراة الغد سنشاهد عودة ماريغا وبيريرا وإيغالو وهذا أمر إيجابي”.

بيريرا يشدد على قوة المواجهة

وفي السياق ذاته، قال نجم الهلال، البرازيلي بيريرا: “نخوض غدًا إحدى المواجهات القوية ونحن كلاعبين جاهزون لها، أول مرة ألعب في أجواء رمضانية، سواء التدريبات أو المباريات، هي ثقافة جديدة علي ولكن يجب أن يتأقلم اللاعب مع جميع الظروف”.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشارقة الإماراتي، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، علمًا بأن الزعيم ضمن التأهل رسميًا.