أكد رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، سعود الرشودي، أن الفريق الأول لكرة القدم يُعاني من إصابات عديدة، مشددًا على أن جدول مباريات الدوري ظلم سكري القصيم.

جدول الدوري ظلم التعاون:

وقال سعود الرشودي: “جدول الدوري ظلمنا بالمباريات المتتالية أمام الكبار هذا الموسم، ولدينا لاعبين اعتبرهم أشد الفرسان، وجهاز فني متحمس للتجربة، ورجال داعمين”.

وتابع: “المدرب نيستور كان يجب أن يرحل بعد مباراة نهائي كأس الملك أمام الفيصلي، ورأينا أن أنسب وقت لتغيير المدرب فترة التوقف، المدرب الحالي مستمر مع الفريق وسنبدأ معه مشروع للموسم القادم”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “أولوياتنا الدوري؛ لكن هذا لا يمنعنا من تقديم مستوى جيد في آسيا، وفريق التعاون يعاني سوء الحظ بسبب الإصابات الخطيرة لأفضل اللاعبين”.

وواصل الرشودي تصريحاته قائلًا: “نحن نستكمل ما بدأته الإدارة السابقة، وأي إنجاز يُحسب لفريق العمل وليس لشخص معين، لا توجد لدينا مشكلة في الدكة، وكل مركز له بديل”.

واختتم رئيس النادي تصريحاته التلفزيونية بتوجيه رسالة إلى الجمهور، وقال: “نعد جماهير التعاون ببذل كل شيء في سبيل وضع الفريق بمكانة تليق”.

سكري القصيم هذا الموسم:

ويحتل سكري القصيم المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 26 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل 11 مرة، وخسر 9 مرات.

على الجانب الآخر، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد باختاكور في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ليحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط.