أكد رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، فهد المطوع، أن الفريق الأول لكرة القدم بدأ منافسات الموسم الرياضي بشكل جيد، قبل أن يتراجع مستواه.

المطوع يؤكد بدء الموسم بشكل جيد:

وتحدث فهد المطوع لبرنامج “كورة”، قائلًا: “بدأنا الموسم بشكل جيد؛ لكن في منتصف الموسم حدثت مشاكل فنية أثرت على أداء الفريق الأول لكرة القدم.. ولا يوجد لدينا مشاكل مالية”.

وتابع: “المدرب بابلو ماشين لم يكن هو المدرب المنشود للنادي، وطلبنا منه تعديل بعض الأمور لم يستطيع تعديلها، ولا نفرض على أي مدرب لاعبين بعينهم؛ لكننا نناقشه فنيًّا.. و”بابلو ماشين” كان مقتنع باللاعب اتسو”.

وواصل رئيس نادي الرائد تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “وضعنا في ترتيب الجدول جيد؛ لكن طموحنا كان أكبر في بداية الموسم”.

الرائد في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة من الفوز في 8 مباريات، والتعادل 5 مرات والخسارة 12 مرة.