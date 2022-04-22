حرص رئيس نادي الوحدات الأردني، الدكتور بشار حوامدة على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراته المقبلة ضد الفيصلي.

حوامدة يمنح اللاعبين مكافأة

وقام عضو مجلس الإدارة ورئيس وفد النادي حاليًا، وليد السعودي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مبلغ 100 دولار لكل لاعب، مكافأة الفوز على السد القطري بنتيجة 3/1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وأثنى بشار حوامدة خلال تصريحاته لموقع نادي الوحدات الرسمي، على الأداء خلال مباراة السد، وأشاد بالنتيجة الكبيرة، وطالب اللاعبين ببذل المزيد من الجهد، من أجل تحقيق الفوز على الفيصلي، مؤكدًا ثقته بقدرتهم.

الفيصلي ضد الوحدات في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد الوحدات الأردني، مساء يوم غد السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022، برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأردني صاحب المركز الأخير.