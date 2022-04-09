تصدر رئيس مجلس إدارة أرامكو، أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، قائمة أفضل 100 شخصية عربية في القائمة السنوية للعرب المؤثرين في مختلف المجالات لعام 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي، لشركة Gulf Business.

وفي المرتبة الثانية، جاء العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، المرتبة الثانية في القائمة.

السعودية والإمارات تسيطران على القائمة:

وإجمالًا، سيطرت السعودية والإمارات على القائمة هذا العام، حيث احتل 3 سعوديين و5 إماراتيين المراكز العشرة الأولى في القائمة.

وفي المركز الثالث جاء الشيخ أحمد بن سعيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي من حيث الأصول.

وفي المركز الرابع، جاء سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.

وتبوأ خلدون المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، المركز الخامس في القائمة.

وفي المركز السادس جاء أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في المرتبة السادسة.

وآل المركز السابع لكارلوس سليم حلو، رجل الأعمال اللبناني المكسيكي ومالك شركة أمريكان موفيل.

وفي المركز الثامن، حل رجل الأعمال محمد العبار مؤسس ورئيس إعمار العقارية، ثم تلته في المرتبة التاسعة، سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

وفي المركز العاشر، حل الأمير الوليد بن طلال الملياردير السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة.