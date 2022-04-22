أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد في القوات المسلحة نتائج الترشيح الأولي في التجنيد الموحد 1443هـ.

ودعت الإدارة المرشحين أوليًا إكمال بياناتهم بالدخول إلى حساباتهم وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد وطباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية مع التأكد من تحميل تطبيق توكلنا.

واشترطت الإدارة التحصين ضد فيروس كورونا كمتطلب أساسي للقبول ولدخول جميع مرافق وزارة الدفاع.

الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد

ويمكن الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولي من خلال بوابة التجنيد على الرابط التالي (هنا).

شروط القبول في التجنيد الموحد (للرجال):

يذكر أن يجب توفر الشروط التالية للقبول في القوات المسلحة:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة والتجارية والصناعية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

أفرع القوات المسلحة:

– القوات البرية الملكية السعودية.

– قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

– القوات الجوية الملكية السعودية.

– القوات البحرية الملكية السعودية.

– قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.

– الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

– قيادة القوات المشتركة.