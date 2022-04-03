كشفت تقارير إعلامية أرجنتينية عن أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال مرشح لتدريب منتخب كولومبيا بالفترة المقبلة.

رامون دياز المرشح الأول

وقال الإعلامي والصحفي الرياضي الأرجنتيني هيرنان كاستيو عبر حسابه في “تويتر” أن دياز هو المرشح الأول لتدريب المنتخب الكولومبي بالفترة المقبلة، وذلك بعد أن تتم إقالة المدرب الهندوراسي رينالدو رويدا، بعد فشله في قيادة المنتخب الكولومبي للتأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وكان المنتخب الكولومبي أنهى تصفيات كأس العالم 2022 محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وعجز كذلك عن التأهل لمباراة الملحق ليصعد منتخب بيرو بدلًا من منتخب كولومبيا.