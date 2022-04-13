يطمح المدرب الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة انطلاقته المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتحقيق الفوز على الاستقلال الطاجيكي.

رامون دياز يسعى لمواصلة انتصاراته

ولم يتعثر رامون دياز في أي مباراة بالتعادل أول الخسارة منذ عودته لتدريب الهلال في منتصف شهر فبراير الماضي، حيث نجح في تحقيق 10 انتصارات على التوالي في جميع البطولات.

ويأمل رامون دياز في تحقيق الفوز الـ11 على التوالي، كما يستهدف رد الاعتبار أمام فريق الاستقلال الذي هزمه بأربعة أهداف مقابل هدف في مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال ضد الاستقلال

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاستقلال، مساء يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الاستقلال الترتيب بدون نقاط، حيث خسر أمام الشارقة والريان.