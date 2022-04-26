وجه حارس مرمى نادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، رسالة إلى زميله في الفريق، المصري الدولي أحمد حجازي، بعد عودته إلى تدريبات العميد.

غروهي يوجه رسالة لـ أحمد حجازي:

ونشر غروهي، عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، صورة له بصحبة المدافع المصري بعد تعافيه من الإصابة، وعلق قائلًا: “كان يوم لم الشمل والود.. تسرني رؤيتك مجددًا حجازي”.

وعاد أحمد حجازي إلى جدة، مساء الأحد، وتواجد داخل مقر نادي الاتحاد، حيث بدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي، استعدادًا لعودته إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتعرض أحمد حجازي لإصابة قوية، نهاية يناير الماضي، خلال تواجده مع منتخب مصر، قبل أن تتأكد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في ألمانيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويسير الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مبارياته بعد فترة التوقف الحالية، بمواجهة الفتح، يوم 6 مايو المقبل، في إطار مواجهات الجولة الـ26.