غزت مئات من المخلوقات الخطيرة السامة سواحل المنتجعات الربيعية الشعبية في أمريكا وتحديدًا في جنوب فلوريدا وجنوب كارولينا.

وتُسمى تلك المخلوقات بـ البارجة البرتغالية أو رجل الحرب البرتغالي Portuguese man o’ war، وذلك بسبب تشابهه مع سفينة حربية برتغالية جاءت من القرن الثامن عشر، وهو أحد أنواع قناديل البحر الذي يعيش على سطح المحيطات، وما يجعله يطفو هو جزء من جسمه الذي يكون مملوءًا بالغاز.

وتم رصد تلك المخلوقات عبر شواطئ جنوب فلوريدا وجنوب كارولينا الأسبوع الماضي، مما يدل على وجود خطورة في الحياة البحرية في الماء، علمًا بأن تلك الكائنات تحتوي على السموم الخطرة.

ولا تزال تلك الكائنات خطيرة حتى بعد الموت، حيث إن أولئك الأشخاص الذين داسوا على هذا النوع من قناديل البحر عن طريق الخطأ بعد موتهم على الشاطئ، أُصيبوا بإصابات خطيرة تصل إلى حد الموت.

واحدة من أكثر الكائنات السامة

وقال العالم في مجال الأحياء البحرية في جامعة هايكا، توني ميسوان: هذه الكائنات هي واحدة من أكثر الكائنات السامة في العالم، ولسعتها مؤلمة للغاية وقد تصل إلى الموت لا سيما إن كان لدى المرء حساسية تجاه مادة التوكسين.

وأوصى المسؤولون الناس بالبقاء خارج الشاطئ لخطورته، كما حذروا من إبقاء الكلاب بعيدًا أيضًا.

توقيت سيئ في أمريكا

وتأتي تلك الظاهرة في توقيت سيئ للغاية، حيث جاء ما يقرب من نحو 570 ألف طالب وعشرات الآلاف من السياح لشواطئ فلوريدا وجنوب كارولينا لقضاء إجازة فصل الربيع والاستمتاع بالأسابيع الأخيرة من هذا الفصل، ولكن فوجئ الجميع بمنع الدخول نتيجة تلك الظاهرة.