تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد القوة الجوية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، في ظل المنافسة القوية لحصد الثلاث نقاط.

الشباب يتألق في آسيا

ويلعب الشباب ضد القوة الجوية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، حيث يتصدر الليوث الترتيب بـ6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الفريق العراقي.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022، حيث نجح في تحقيق انتصارين متتاليين، ولم تستقبل شباكه أي هدف، ليحقق الانطلاقة الأفضل في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية.

القوة الجوية يسعى لتعويض الخسارة

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي لتعويض الخسارة ضد مومباي سيتي في الجولة الماضية، والظهور بشكل أفضل أمام الشباب المنافس الأقوى في المجموعة الثانية.

ويعول المدير الفني حكيم شاكر على العاملين المهاري والبدني، من أجل تحسين الصورة التي ظهر بها أمام مومباي سيتي الهندي، ويتوقع أن يعتمد على خطة المهاجم الوهمي التي لعب بها في مباراة الجزيرة الإماراتي.