أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن زيادة عدد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 18 ناديًا بدلًا من 16 بداية من موسم 2023/2024.

كيفية الصعود والهبوط

وسيهبط فريقان بعد نهاية موسم 2022/2023 إلى دوري الدرجة الأولى، مقابل صعود 4 فرق لـ الدوري السعودي للمحترفين ويكون ذلك استثنائيًا لموسم واحد على أن يهبط 3 فرق وتصعد مثلها.

كذلك اعتماد اتحاد القدم 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة أندية الدوري السعودي للمحترفين، على أن تضم قائمة المباراة 7 منهم بحد أقصى فيما يُسمح للأندية بداية من موسم 2023/2024 بإشراك الـ8 أجانب كاملين في المباراة.

الموسم المقبل بـ دوري المحترفين الأخير بـ 16 فريقًا

يذكر أن الموسم المقبل 2022/2023 سيكون آخر موسم يشهد مشاركة 16 ناديًا في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.