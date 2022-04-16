قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، برفع أكثر من (2000 طن) من النفايات والمخلفات خلال 15 يومًا من شهر رمضان، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين وسفر إفطار صائمين.

تعامل بطريقة مثالية:

أوضح سعادة مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، الأستاذ جابر بن أحمد الودعاني، أن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام يجري التعامل معها بطريقة مثالية، حيث يجري نقلها عن طريق سيارات نقل المخلفات (الضواغط)، وتقدر سعة الواحدة (9) أطنان، ويتم نقلها إلى مرمى أمانة العاصمة المقدسة.

وذكر الودعاني أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.