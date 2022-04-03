سجّلت منصّات سكني الرقميّة تفاعلاً قياسياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، بأكثر من 150 ألف تفاعل شهري عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر وموقع وتطبيق “سكني” ومركز الاتصال الموحد 199090، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات تملك المسكن الأول للأسر السعودية بكل يسر وسهولة بهدف الوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

رقم سكني

وتجاوب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال الربع الماضي مع أكثر من 262 ألف اتصال بمتوسط يومي 3 آلاف مكالمة، للاستفسار عن خدمات البرنامج التي تتضمن الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وعروض الأسعار من الجهات التمويلية، وباقي الخدمات السكنية التي يتيحها “سكني”.

وتجاوزت أعداد الزيارات عبر تطبيق “سكني” خلال الشهور الثلاثة الماضية 1.4 مليون زيارة، ويُمَكن تطبيق “سكني” الأسر السعودية من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والحلول السكنية المُتكاملة التي يُقدمها لتسهيل إجراءات الاستفادة، منها: “التمويل الإلكتروني”، و”السوق العقاري”، و”المستشار العقاري”، وإصدار شهادات “ضريبة التصرفات العقارية”، وذلك من خلال الأجهزة الذكية.

منصات التواصل

كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر ([email protected]) خلال الربع الماضي مع أكثر من 105 آلاف تغريدة واستفسار من المواطنين بمعدل 1200تفاعل يومي شَمِل الإجابة على التساؤلات حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها “سكني” من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، وخيار الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول تسهل تملك المنزل

الأول للأسر السعودية.

ونفّذ موقع “سكني” 11,320 طلب واستفسار عبر خدمة “راسلنا”، وتمت معالجة نحو 4470 اعتراض من خلال أيقونة “تحدث معي” على منصة “سكني”(sakani.housing.sa) عبر خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة المستفيدين، ويستعرض تطبيق وموقع “سكني” 115 مشروعاً سكنياً توفّر نحو150 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بمتوسط أسعار 700 ألف ريال، ونحو 223 مخططاً سكنياً توفّر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات المملكة.

يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن استفادة أكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد عن 186 ألف أسرة سكنت منازلها، كما استفادت أسرة من البرنامج خلال شهر يناير منها 18,890 أسرة سكنت منازلها، ويستهدف “سكني” استفادة 180 ألف أسرة خلال 2022 من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.