حقق الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة رقمًا كارثيًّا، وذلك بعد خسارته مساء أمس الأحد أمام نادي رايو فاييكانو بهدف دون رد في الجولة الـ21 بين الفريقين في الدوري الإسباني.

برشلونة يكرر رقمه الكارثي بعد 23 سنة !

ووفقًا لما ذكرته Opta للإحصائيات فإن البارشا خسر 3 مباريات متتالية على أرضه، في مختلف المسابقات لثاني مرة في تاريخه.

وكان البارشا خسر أمام فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 3/ 2، ثم خسر أمام فريقي قادش ورايو فاييكانو في الدوري وكانت كل هذه المباريات على ملعب “الكامب نو”.

وأكدت الشبكة على أن البارشا خسر 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخه على يد مدربه الهولندي لويس فان خال وكان ذلك خلال الفترة من 1997 إلى 1999.

بينما خسر البارشا للمرة الثانية في تاريخه، 3 مباريات متتالية على أرضه في بطولتي الدوري الأوروبي والدوري الإسباني.

ملخص مباراة برشلونة ضد فاييكانو:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي رايو فاييكانو أسفر عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب ألفارو جارسيا بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

واستغل فاييكانو تواضع أداء لاعبي البارشا وتركهم مساحات خلفهم، حيث كان قريبًا من إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى.