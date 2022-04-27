أثارت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الروماني إستفان كوفاتش لـ صالح ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الجدل بسبب عدم صحتها من الناحية القانونية.

كيف تم احتساب ركلة الجزاء لصالح بنزيما ؟

الأمر بدأ قبل 8 دقائق من نهاية المباراة بكرة عرضية، في منطقة جزاء أصحاب الأرض، اصطدمت برأس مدافع السيتي إيمريك لابورت ثم بيده، التي كانت في وضع غير طبيعي ولم يتردد حكم احتساب ركلة الجزاء التي سددها الفرنسي كريم بنزيما.

ماذا يقول القانون ؟

وبحسب المادة رقم 12 من قانون كرة القدم، لا تعد لمسة اليد متعمدة (أي لا تحتسب مخالفة) في الحالات الآتية: إذا كانت اليد أو الذراع قريبة من الجسم ويحاول اللاعب تفادي الكرة لكنه يفشل.. وإذا كانت اليد أو الذراع بعيدة عن الجسم لكن في نطاق الحركة الطبيعية لليد أو الذراع.

ولا تحتسب مخالفة أيضًا إذا ارتدت الكرة من قدم اللاعب أو رأسه مباشرة ليده أو ذراعه.. أو حاول اللاعب دعم جسمه بوضع ذراعه على الأرض أثناء السقوط واصطدت الكرة باليد أو الذراع.

وتم توجيه اتهام إلى ريال مدريد بأنه تمت مجاملته باحتساب ركلة جزاء له من وحي الخيال.