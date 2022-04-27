دخل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، قائمة أساطير النادي بعد تألقه في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مساء أمس الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات فإن بنزيما نجح في إحراز 41 هدفًا للريال في مختلف المسابقات هذا الموسم، كما أصبح خامس لاعب يصل إلى 40 هدفًا أو أكثر في تاريخ النادي خلال موسم واحد.

إنجاز مميز لـ كريم بنزيما

وأشارت الشبكة إلى أن كريم بنزيما أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 5 أهداف خارج الأرض في شباك فريقين من بلد واحد وهما تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين خلال المراحل الإقصائية لنفس البطولة وفي موسم واحد.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف النهائي، والفائز منهما سيواجه الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو المقبل.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وبدأت مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد التي أُقيمت على ملعب الاتحاد بشكل سريع، حيث نجح الفريق الإنجليزي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق رأسية مميزة من كيفين دي بروين.

وتمكن جابرييل جيسوس من تسجيل الهدف الثاني في شباك الريال عند الدقيقة 11، وكاد السيتيزنز أن يحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 15 بعد عرضية من فودين، ولكن لم يستغل رياض محرز الفرصة.

وأطلق فينيسوس جونيور كرة قوية، إلا أنها اصطدمت بدفاع الفريق الإنجليزي لتتحول إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 17، وأهدر محرز فرصة أخرى عند الدقيقة 26، ومرت تسديدة فودين بجوار القائم عند الدقيقة 29.

وكاد ديفيد ألابا أن ينجح في تقليص الفارق برأسية عند الدقيقة 30، ولكن مرت بجوار القائم، قبل أن يسجل كريم بنزيما الهدف الأول عند الدقيقة 33، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم مان سيتي ضد ريال مدريد بنتيجة 2/ 1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل مان سيتي ضغطه، وأطلق رياض محرز كرة قوية اصطدمت بالقائم وارتدت إلى فودين ليسدد، ولكن كارفاخال أبعدها، قبل أن يحرز الهدف الثالث عن الدقيقة 53 من رأسية.

وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للمرينغي عند الدقيقة 55، وتألق تيبو كورتوا وأنقذ فريقه من الهدف الرابع عند الدقيقة 67 من تسديدة لابورت، قبل أن يهز بيرناردو سيلفا شباك الريال عند الدقيقة 74.

وأطلق لوكا مودريتش تسديدة مرت بجوار القائم عند الدقيقة 78، وحصل المرينغي على ركلة جزاء سددها كريم بنزيما بنجاح على طريقة بانيكا عند الدقيقة 82، واستمرت المحاولات، لتنتهي المباراة بفوز مان سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4/ 3.