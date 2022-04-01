يجمع شهر رمضان 2022 الكريم مسلمي العالم أجمع في طقوس روحانية ودينية رائعة، وتتميز كل بلد بعادات وتقاليد وثقافة متميزة ومختلفة، وأغلب الدول أعلنت احتفالها بأول أيام الشهر المبارك غدًا 2 إبريل، وفيما يلي بعض الاحتفالات والتقاليد الخاصة بالشهر الكريم من جميع أنحاء العالم.

1- بنجلاديش:

لطالما كان شهر رمضان مفعمًا بالحيوية في بنجلاديش، ويُعرف المواطنون هناك بتقاليد الطهو الرائعة والمختلفة، وغالبًا ما يحب الصائمون النزول إلى الشوارع والاستمتاع بالإفطار في الهواء الطلق، مع تنوع الوجبات الشهية التي تعتبر مثالية لكسر الصيام.

2- الهند:

يُعد الزهردار أو سهريوالا، سمة أساسية في دلهي، وهو جزء من تقليد إسلامي في الهند استمر على مدار قرون، ويمثل ثقافة وتراث المغول القديم في المدينة، وخلال شهر رمضان المبارك، يتجول أفراد الأسرة في شوارع المدينة في ساعات الصباح الأولى، وهم يهتفون باسم الله والنبي، ليكونوا بمثابة دعوة لإيقاظ المسلمين من أجل السحور.

3- رمضان 2022 في إندونيسيا:

إندونيسيا عبارة عن أرخبيل متنوع يتكون من آلاف الجزر ومئات المجموعات العرقية، ويؤدي التنوع لا محالة إلى ظهور تقاليد رمضانية فريدة يمارسها الملايين من المسلمين.

وأحد التقاليد الجديرة بالملاحظة هو طقوس التطهير التي يمارسها المسلمون الإندونيسيون قبل بدء شهر رمضان مباشرة، حيث ينطق الرجال والنساء والأطفال بالنية، ويستحمون في الينابيع والمسابح وحتى الحمامات الخاصة بهم، ويغتسلون جيدًا من الرأس إلى أخمص القدمين في دلالة على تطهير الجسد والروح.

4- المالديف:

في جزر المالديف تجتمع العائلات في المساء لتناول الإفطار مع ثلاث تمرات وكوب من عصير البطيخ، ويتم طهو الأطباق التقليدية مثل hedhikaa وfathu mashuni وroshi وrihakuru bondi، وتحتل تحضيرات الأسماك مركز الصدارة على المائدة، ومن أشهر العصائر هناك ماء جوز الهند الطازج والمانجو والأناناس، وحلوى فالودة وهي حلوى شهيرة مصنوعة من شراب الورد والحليب المكثف والماء وبذور الريحان ليتم تناولها في نهاية الوجبة.

وبعد صلاة التراويح، يجتمع الأصدقاء والعائلات مرة أخرى ويتشاركون الأطباق الصغيرة والحلويات، بما في ذلك سوجي وبيريني.

5- أوروبا الشرقية:

في دول أوروبا الشرقية مثل مقدونيا، يُعد المسلمون هناك من بين الأقلية، ومع ذلك، لا يزال رمضان يعتبر احتفالًا دينيًّا مهمًّا من قبل كل من الحكومة وكذلك السكان غير المسلمين.

وهناك تقوم العائلات المسلمة بإعداد الطعام الذي لا يتم تقديمه عادةً في الشهور الأخرى، مثل البقلاوة والباشا والتمر واللبن، وتُصنع كلها بخبز السومون الناعم، ويتم ترتيب هذه المأكولات اللذيذة بشكل رائع على الصوفا، وهي كلمة تعني الطاولة المعدة لتناول الطعام مع العائلة والأصدقاء.

6- باكستان:

تبدأ الاحتفالات في باكستان بظهور الهلال الجديد الذي يصادف نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر، وتندفع النساء والفتيات إلى الأسواق المحلية بعد الإفطار الأخير لشراء أساور ملونة ورسم تصاميم معقدة من الحناء على أيديهن وأقدامهن.

وفي رمضان نفسه، يزين أصحاب المتاجر متاجرهم التي تظل مفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح تكريمًا للشهر المبارك، وتتسم الأسواق المزدحمة بروح المجتمع الحيوية.

7- السنغال:

خلال شهر رمضان 2022، يتم تزيين المساجد بشكل جميل بالأضواء والزهور في جميع أنحاء السنغال، وتقام الدروس الدينية بشكل شبه يومي، والأغاني الدينية هي أيضًا جزء من الاحتفالات الرمضانية في السنغال، حيث يتم ترتيب العديد من الأحداث طوال الليل لهذه الأغاني، حتى إن العديد من السنغاليين يتلقون تدريبات خاصة لتعلم فن غناء الأوروتاريوس وأداء الأذان بالطريقة الإفريقية المميزة.