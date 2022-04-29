ارتبط اسم النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب الفريق الأول كرة القدم بنادي الريان، مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الفريق القطري، والانتقال إلى الدوري السعودي وتحديدًا للنصر.

غياب تام عن المواجهات الآسيوية:

وشهدت مباريات الريان القطري خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، غياب النجم الكولومبي عن الفريق، حيث أفادت التقارير أن عدم مشاركته جاءت بسبب الإصابة.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب الريان القطري، بات قريبًا من اللعب في الدوري السعودي، حيث يُفكر نادي النصر في ضمه خلال الموسم الجديد.

رودريغيز يثير الجدل: