أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحذيرًا مخيفًا للغرب، يوم أمس، بتجربة إطلاق صاروخه المخيف Sarmat RS-28 المُسمى بـ الشيطان 2، وهو قادر على ضرب هدف على بعد 11200 ميل، ويُقال إنه ذو قدرة نووية وهو أطول صاروخ باليستي عابر للقارات في العالم.

صاروخ الشيطان 2 من روسيا لا يقهر

وفي وصف الإطلاق الناجح، قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: إن صاروخ سارمات هو أقوى صاروخ مع أطول مدى تدمير للأهداف في العالم، مما سيزيد بشكل كبير من القوة القتالية للقوات النووية الاستراتيجية لبلدنا.

وهو قادر على السفر بسرعة تصل إلى 16000 ميل في الساعة، ويمكنه نشر رؤوس حربية متعددة وأسلحة أخرى نحو أهداف بسرعات تفوق سرعة الصوت، مما يجعل من الصعب للغاية إسقاطه.

وسبق أن وصف بوتين السلاح بأنه لا يقهر، وقد قال عن إن إطلاقه هو حدث كبير ومهم للجيش الروسي، مضيفًا أن السلاح يمكنه التغلب على جميع أنظمة الدفاع الحديثة، ومن جهة أخرى، فقد وصفت الولايات المتحدة الاختبار بأنه روتيني ورفضت أي تهديد عالمي.

وأُطلق الصاروخ من منشأة بليسيتسك كوزمودروم في شمال روسيا، وأصابت الرؤوس الحربية للتدريب على الصواريخ أهدافًا على بعد 3600 ميل في ميدان إطلاق النار في كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا.

قادر على تدمير روسيا أو المملكة المتحدة

وإذا كان الصاروخ مسلحًا بالكامل، فإنه يمكنه نقل حمولة كبيرة بما يكفي لتدمير منطقة بحجم فرنسا، وقد قالت عنه صفية ديلي ميل البريطانية: روسيا تصعد من تهديداتها للغرب بعد إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات الشيطان 2 والذي يمكنه أن يدمر المملكة المتحدة إذا استهدفها.

وفي تصريحات متلفزة في روسيا، هنأ بوتين الجيش قائلًا: هذا السلاح الفريد حقًا سيعزز الإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة، ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية ويجعل أولئك الذين يفكرون في تهديد بلدنا يفكرون مرتين.

هدية لحلف الناتو

وقال مدير وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، ديمتري روجوزين، إن السلاح هدية لحلف الناتو وجميع الجهات الراعية لأوكرانيا.