يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعيش اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، حالة فشل إلى حد ما منذ انتقاله إلى البلوز الصيف الماضي بقيمة 98 مليون جنيه إسترليني.

لوكاكو يرحب بالانتقال لـ باريس سان جيرمان

وقالت صحيفة The Sun البريطانية إن وكيل اللاعب البلجيكي فتح مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان لإتمام انتقال اللاعب للنادي الفرنسي صيف العام الحالي.

وسيكون مهاجم تشيلسي بديلًا للفرنسي كيليان مبابي، الذي يستعد للرحيل إلى ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان اللاعب البلجيكي انضم إلى تشيلسي صيف 2021 قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.