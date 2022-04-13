يبدو أن إقصاء الفرنسي Karim benzema لاعب ريال مدريد الإسباني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، أجبر مانشستر يونايتد الإنجليزي على التخلي عن فكرة ضم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب باريس سان جيرمان لتدريب اليونايتد.

ثلاثية Karim benzema تُقلق مانشستر يونايتد

وكان باريس سان جيرمان ودع دوري الأبطال الأوروبي موسم 2021/2022 من دور الستة عشر بعد ثلاثية بنزيما في جولة الإياب حيث فاز ريال مدريد بثلاثية لهدف في سانتياجو بيرنابيو بإسبانيا، بعد أن كان خاسرًا في لقاء الذهاب في فرنسا بهدف دون رد.

وقالت صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال بسبب ثلاثية بنزيما جعل مانشستر يونايتد يتراجع عن فكرة التعاقد مع بوتشيتينيو بسبب أن الخروج انتقص من قدر المدرب الأرجنتيني وتسبب في قلق مانشستر يونايتد وفقًا لوصف الصحيفة الإسبانية.

مانشستر يونايتد يحدد بديل بوتشيتينيو

وتفكر إدارة مانشستر يونايتد في التعاقد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أياكس أمستردام الهولندي خلفًا للألماني رالف رانجنيك.

وسيرحل بوتشيتينيو بشكل رسمي عن نادي باريس سان جيرمان بعد نهاية موسم 2021/2022 خاصة أن فرصه في البقاء أصبحت ضعيفة بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن Karim benzema كان سجل هدفًا أمس في شباك تشيلسي الإنجليزي مساهمًا في تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري الأبطال.