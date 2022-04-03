عاد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد إلى سكة الانتصارات، وذلك بعد فوز صعب على نادي سيلتا فيغو بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

بنزيما يُهدي الفوز لـ ريال مدريد:

وكان الريال المبادر بالتسجيل بإحراز الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم للريال بالدقيقة العشرين من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق سيلتا فيغو عبر اللاعب مانويل نوليتو في إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ53.

وواصل الريال ضغطه، لينجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة السبعين، عبر اللاعب كريم بنزيما.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه ليفوز بنتيجة هدفين لهدف، ويرتفع رصيده من النقاط إلى 69 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، وبفارق 12 نقطة عن نادي إشبيلية صاحب المركز الثاني.

الريال خسر كلاسيكو الأرض برباعية مدوية:

وكان الريال خسر يوم 20 مارس الماضي من نادي برشلونة برباعية دون رد في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، وقبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وسيسافر ريال مدريد لمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي تُقام على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويسعى الريال بقيادة كارلو أنشيلوتي للفوز بدوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي وللمرة الـ14 في تاريخ النادي.