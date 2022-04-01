أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، عن تجديد عقد اللاعب زياد الصحفي لمدة 3 سنوات قادمة.

زياد الصحفي بقميص الاتحاد:

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن الصحفي سيجدد عقده في النادي حتى 2025.

وفي وقت سابق، أكد غرم العمري، وكيل أعمال الصحفي مدافع نادي الاتحاد، أنه لا توجد مشاكل مع النادي من أجل تجديد عقد اللاعب.

وفي اليومين الماضيين قال العمري في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “لا مشكلة بيننا وبين نادي الاتحاد، وبالتأكيد تهمني مصلحة اللاعب، وخلال أسبوع سينتهي كل شيء، واللاعب سيجدد ولكن تبقى فقط لمسات نهائية قبل الإعلان عن التجديد”.